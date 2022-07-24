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ТЭК 24.07.2022 20:26

Добыча нефти в Азербайджане до 2026г будет держаться на уровне 0,72 млн б/с - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует добычу нефти в Азербайджане в 2022-2025гг на уровне 0,72 млн баррелей в сутки.

«Добыча нефти продолжала снижаться в течение первых четырех месяцев 2022 года, упав на 4,5% в годовом исчислении и составив в среднем около 0,72 млн млн б/с. Это было вызвано естественным сокращением добычи по мере старения нефтяных месторождений, а также некоторыми техническими и, возможно, временными факторами. В результате добыча в Азербайджане в последние несколько месяцев была ниже квоты, установленной в рамках ОПЕК+. Мы прогнозируем, что добыча нефти в стране останется на уровне 0,72 млн б/с в среднем в 2022 году и примерно на этом уровне в 2023-2025 годах», - говорится в прогнозах агентства, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Рейтинговое агентство отмечает, что существующие нефтяные месторождения стареют, и нефтедобыча продолжает снижаться: так, за 2010-2021гг объем добычи нефти в Азербайджане снизился почти на 30% (более 1 млн б/с против оценочных 0,74 млн б/с).

При этом прогноз S&P по темпам роста в газовом секторе Азербайджана лучше, чем в нефтяном. «Добыча на газовом месторождении «Шах-Дениз» в рамках Стадии-2 началась в 2018 году, в 2019-2020гг были введены в эксплуатацию два связанных с этим проектом трубопровода, Транс-Анатолийский газопровод (TANAP) и Транс-Адриатический газопровод (ТАР), по которым газ транспортируется в Турцию и Европу соответственно. Как следствие, в 2017-2021гг объем добычи газа в Азербайджане вырос на 80% и, по официальным планам, увеличится еще на 13% до 2025 года», - подчеркивает агентство.

Согласно прогнозам правительства, добыча нефти в Азербайджане в 2022 году составит 34 млн 830,3 тыс. тонн, газа - 43 млрд 514 млн кубометров.

Как сообщалось ранее, добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в 2021 году составила 34 млн 580,7 тыс. тонн, что на 0,1% выше показателя 2020 года. Добыча газа в 2021 году составила 43 млрд 863,5 млн кубометров (рост на 18,1%).

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, S&P, НЕФТЕГАЗ, ПРОГНОЗ


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