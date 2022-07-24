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СНГ 24.07.2022 20:18

Россия ценит позицию стран-членов ЛАГ по ситуации вокруг Украины - Лавров

Россия ценит позицию стран-членов Лиги арабских государств по ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ценим сбалансированную, честную, ответственную позицию стран-членов и Лиги в целом", - сказал Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов ЛАГ.

Он отметил, что в апреле Москву посещала контактная группа ЛАГ, состоялась полезная дискуссия по этому вопросу.

"Мы открыты к продолжению такого диалога с нашими друзьями из Лиги арабских государств и других частей света, нам нечего скрывать", - добавил министр.

По словам Лаврова, Россия заинтересована в продвижении партнёрства и экономического взаимодействия с ЛАГ, а также в совместной работе по региональным вопросам, таким как ситуация вокруг Палестины.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАГ, УКРАИНА, СЕРГЕЙ ЛАВРОВ


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