Власти Азербайджана намерены к 2027г увеличить долю безналичных платежей до 55%

Правительство Азербайджана планирует к 2027 году увеличить долю безналичных платежей в расчетах до 55%.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», такой прогноз приведен в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, утвержденной президентом страны.
Удельный вес безналичных платежей в Азербайджане на 1 июня 2022 года составил 40%.
В стратегии отмечается, что для достижения этой цели объем безналичных операций в стране в 2022-2026гг увеличится на 25%.
В документе указывается, что в среднесрочный период власти Азербайджана планируют внедрить новый механизм государственной поддержки малого и среднего бизнеса. В результате, порядка 20-30% средств, выделяемых в рамках этого механизма поддержки, будет направляться на финансирование микробизнеса, 35-45% - малого, 25-35% - среднего бизнеса.
В стратегии указано, что в 2018-2021гг за счет мер господдержки, кредитный портфель банков по малому и среднему бизнесу вырос в 1,5 раза - до 4,4 млрд манатов.
Р.Ахмедов
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