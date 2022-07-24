Власти Азербайджана намерены к 2027г увеличить долю безналичных платежей до 55%

Правительство Азербайджана планирует к 2027 году увеличить долю безналичных платежей в расчетах до 55%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», такой прогноз приведен в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, утвержденной президентом страны.

Удельный вес безналичных платежей в Азербайджане на 1 июня 2022 года составил 40%.

В стратегии отмечается, что для достижения этой цели объем безналичных операций в стране в 2022-2026гг увеличится на 25%.

В документе указывается, что в среднесрочный период власти Азербайджана планируют внедрить новый механизм государственной поддержки малого и среднего бизнеса. В результате, порядка 20-30% средств, выделяемых в рамках этого механизма поддержки, будет направляться на финансирование микробизнеса, 35-45% - малого, 25-35% - среднего бизнеса.

В стратегии указано, что в 2018-2021гг за счет мер господдержки, кредитный портфель банков по малому и среднему бизнесу вырос в 1,5 раза - до 4,4 млрд манатов.

Р.Ахмедов