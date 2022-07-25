Заболевший COVID-19 Байден продолжает идти на поправку

Президент США Джо Байден продолжает курс лечения от COVID-19, симптомы у него - все менее ярко выраженные, сообщает в воскресенье врач американского лидера Кевин О`Коннор.
"Его симптомы по-прежнему становятся все менее острыми. Больше всего его беспокоит боль в горле", - говорится в отчете медика, опубликованном Белым домом.
Такие симптомы как кашель, ломота в теле, насморк за прошедшие сутки стали наблюдаться гораздо слабее.
"Мы, как и планировалось, продолжим лечение препаратом Paxlovid", - отметил врач.
Ранее на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США в четверг получил положительный результат тестирования на коронавирус, он ушел на изоляцию и продолжает выполнять обязанности из своей резиденции.
Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.
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