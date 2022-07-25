В парке Лос-Анджелеса произошла стрельба, двое погибли

Два человека погибли и еще пять ранены в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса в воскресенье днем, сообщают американские СМИ.
Выстрелы прозвучали в парке района Сан-Педро. По данным полиции Лос-Анджелеса, стрельба, возможно, началась из-за спора между двумя группами, и, скорее всего, стрелявших было несколько.
В настоящее время никто из подозреваемых не находится под стражей.
Ранее пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что четверо мужчин и три женщины были доставлены в местные больницы после инцидента "на автосалоне или рядом с ним" в Пек-парке в районе Сан-Педро в Лос-Анджелесе.
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