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Дальнее зарубежье 25.07.2022 09:11

В парке Лос-Анджелеса произошла стрельба, двое погибли

Два человека погибли и еще пять ранены в результате стрельбы в парке Лос-Анджелеса в воскресенье днем, сообщают американские СМИ.

Выстрелы прозвучали в парке района Сан-Педро. По данным полиции Лос-Анджелеса, стрельба, возможно, началась из-за спора между двумя группами, и, скорее всего, стрелявших было несколько.

В настоящее время никто из подозреваемых не находится под стражей.

Ранее пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила, что четверо мужчин и три женщины были доставлены в местные больницы после инцидента "на автосалоне или рядом с ним" в Пек-парке в районе Сан-Педро в Лос-Анджелесе.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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