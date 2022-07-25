Манат подешевел к евро, укрепился к лире, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 25 июля ЦБА установил на уровне 1,7346 манат/1EUR (22 июля - 1,7309 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 июля сохранил на уровне 0,0295 манат/1RUB.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 25 июля установил на уровне 0,0956 манат/1TRY (22 июля - 0,0959 маната/1TRY).
Н.Аббасова
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