По меньшей мере 17 человек погибли при крушении лодки с мигрантами у Багамских островов

Лодка с мигрантами, предположительно, из Гаити перевернулась у Багамских островов, погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает Axios со ссылкой на багамских властей.

По данным издания, спасатели обнаружили 17 тел: 15 женщин, одного мужчину и одного ребенка.

25 человек были спасены, трое из них находятся в больнице, 20 переданы иммиграционной службе.

Еще двое спасенных являются гражданами Багамских Островов, они задержаны полицией.

Сообщается, что лодка перевернулась в море в семи милях от острова Нью-Провиденс около часа ночи в воскресенье.

По мнению властей, судно направлялось в Майами.

Поисково-спасательные работы на месте инцидента будут продолжены, так как считается, что многие из находившихся на борту числятся пропавшими без вести.

Предварительное расследование показало, что всего в лодке находилось около 60 человек.