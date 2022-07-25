По меньшей мере 17 человек погибли при крушении лодки с мигрантами у Багамских островов

Лодка с мигрантами, предположительно, из Гаити перевернулась у Багамских островов, погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает Axios со ссылкой на багамских властей.
По данным издания, спасатели обнаружили 17 тел: 15 женщин, одного мужчину и одного ребенка.
25 человек были спасены, трое из них находятся в больнице, 20 переданы иммиграционной службе.
Еще двое спасенных являются гражданами Багамских Островов, они задержаны полицией.
Сообщается, что лодка перевернулась в море в семи милях от острова Нью-Провиденс около часа ночи в воскресенье.
По мнению властей, судно направлялось в Майами.
Поисково-спасательные работы на месте инцидента будут продолжены, так как считается, что многие из находившихся на борту числятся пропавшими без вести.
Предварительное расследование показало, что всего в лодке находилось около 60 человек.
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