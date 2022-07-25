Цены на нефть опускаются в преддверии заседания ФРС, Brent подешевела до $102,39 за баррель

Цены на нефть снижаются в понедельник на опасениях трейдеров в отношении перспектив экономического роста и спроса на энергоресурсы в мире.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ может вновь существенно повысить базовую процентную ставку. Серьезное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, по мнению многих экспертов, может привести к рецессии в экономике США.

"Нефтяной рынок остается высоко волатильным, однако я ожидаю, что понижательное давление будет сохраняться, - отмечает аналитик Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит агентство Bloomberg. - Заседание ФРС, вероятно, станет очередным напоминанием об экономических сложностях".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $102,39 за баррель, что на $0,81 (0,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,66 (0,6%), до $103,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,77 за баррель, что на $0,93 (0,98%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,65 (1,7%), до $94,7 за баррель.

Основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран, однако, считает, что спрос на нефть может превысить ожидания даже в случае ослабления экономики США.

Рост потребления в последние годы отставал от среднего уровня за 40 лет из-за коронавирусных ограничений и должен вернуться к нормальным уровням, написал эксперт в Twitter.

Аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Закир, тем временем, полагает, что ограниченное предложение нефти на мировом рынке будет сдерживать снижение цен.

"Стоимость WTI вернется к $100 за баррель, - заявил он. - Баланс рисков, по нашему мнению, говорит в пользу повышения цен, учитывая начавшийся сезон ураганов, который может ограничить добычу в районе Мексиканского залива".