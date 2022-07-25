Цены на нефть опускаются в преддверии заседания ФРС, Brent подешевела до $102,39 за баррель

Цены на нефть снижаются в понедельник на опасениях трейдеров в отношении перспектив экономического роста и спроса на энергоресурсы в мире.
В центре внимания рынка на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ может вновь существенно повысить базовую процентную ставку. Серьезное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, по мнению многих экспертов, может привести к рецессии в экономике США.
"Нефтяной рынок остается высоко волатильным, однако я ожидаю, что понижательное давление будет сохраняться, - отмечает аналитик Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит агентство Bloomberg. - Заседание ФРС, вероятно, станет очередным напоминанием об экономических сложностях".
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $102,39 за баррель, что на $0,81 (0,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,66 (0,6%), до $103,2 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,77 за баррель, что на $0,93 (0,98%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,65 (1,7%), до $94,7 за баррель.
Основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран, однако, считает, что спрос на нефть может превысить ожидания даже в случае ослабления экономики США.
Рост потребления в последние годы отставал от среднего уровня за 40 лет из-за коронавирусных ограничений и должен вернуться к нормальным уровням, написал эксперт в Twitter.
Аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Закир, тем временем, полагает, что ограниченное предложение нефти на мировом рынке будет сдерживать снижение цен.
"Стоимость WTI вернется к $100 за баррель, - заявил он. - Баланс рисков, по нашему мнению, говорит в пользу повышения цен, учитывая начавшийся сезон ураганов, который может ограничить добычу в районе Мексиканского залива".
Глава МИД Ирана подчеркивает решимость Тегерана расширять отношения с Баку во всех областях
Мирзиёев принял приглашение Алиева посетить Азербайджан
Азербайджанский солдат пропал без вести на границе с Арменией - Минобороны
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Следовавший в Астрахань самолет Buta Airways вернулся в Баку из-за резкого ухудшения погодных условий
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
ФБР предупредило, что китайское оборудование для мобильной связи способно контролировать американский ядерный арсенал
По меньшей мере 17 человек погибли при крушении лодки с мигрантами у Багамских островов
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ