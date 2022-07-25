США впервые с 2019 года проводят учения с ударными вертолетами в Южной Корее

Военные США впервые с 2019 года приступили к учениям с участием ударных вертолетов AH-64 в Южной Корее, сообщают в понедельник западные СМИ.
Во 2-й пехотной дивизии армии США сообщили, что экипажи вертолетов тренируются в боевых стрельбах ракетами AGM-114 "Хеллфайр", ракетами Hydra 70 и 30-миллиметровыми снарядами.
Маневры проходят немного южнее демилитаризованной зоны, разделяющей КНДР и Южную Корею. В прошлые годы данные учения отменяли, потому что местное население жаловалось на угрозу своей безопасности и шум от действий военных.
СМИ напоминают, что США и Южная Корея ранее объявили о планах возобновить в полном объеме ряд совместных учений. В предыдущие годы масштабы совместных маневров урезали из-за пандемии COVID-19 и попыток снизить напряженность с КНДР.
Однако новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёл, занявший этот пост в мае, пообещал "нормализовать" процесс совместных учений с США и усилить сдерживание КНДР.
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