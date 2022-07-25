Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 96.35 -3.53 Brent 103.86 -3.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.07.2022 11:20

США впервые с 2019 года проводят учения с ударными вертолетами в Южной Корее

Военные США впервые с 2019 года приступили к учениям с участием ударных вертолетов AH-64 в Южной Корее, сообщают в понедельник западные СМИ.

Во 2-й пехотной дивизии армии США сообщили, что экипажи вертолетов тренируются в боевых стрельбах ракетами AGM-114 "Хеллфайр", ракетами Hydra 70 и 30-миллиметровыми снарядами.

Маневры проходят немного южнее демилитаризованной зоны, разделяющей КНДР и Южную Корею. В прошлые годы данные учения отменяли, потому что местное население жаловалось на угрозу своей безопасности и шум от действий военных.

СМИ напоминают, что США и Южная Корея ранее объявили о планах возобновить в полном объеме ряд совместных учений. В предыдущие годы масштабы совместных маневров урезали из-за пандемии COVID-19 и попыток снизить напряженность с КНДР.

Однако новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёл, занявший этот пост в мае, пообещал "нормализовать" процесс совместных учений с США и усилить сдерживание КНДР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az