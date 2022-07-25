Генпрокуратура Азербайджана в I полугодии обеспечила возмещение ущерба государству на 54,4 млн манатов

Генпрокуратура Азербайджана в рамках предварительного следствия по завершенным уголовным делам в I-ом полугодии 2022 года выявила факты нанесения материального ущерба на сумму 62 млн 169 тыс. манатов. Такие данные приведены в ходе оперативного совещания Генеральной прокуратуры. Ведомство сообщает о возмещении фигурантами уголовных дел 87,5% данных средств, или 54 млн 405 тыс. манатов. Э.Шафиев

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