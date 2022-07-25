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ТЭК 25.07.2022 12:17

Трейдеры ожидают сохранения высоких цен на газ в Европе в ближайшие годы

Цены на природный газ в Европе останутся высокими в ближайшие годы на фоне сохранения дефицита предложения, полагают трейдеры.

Фьючерсы на газ с поставкой через год и через два торгуются на отметках 134 евро и 82 евро за мегаватт-час, пишет Financial Times. Это близкие к рекордным значения. При этом до прошлого лета фьючерсы в течение десятилетия стоили меньше 40 евро за мегаватт-час.

Цены на газ в Европе подскочили в июне на ожиданиях прекращения поставок из России по газопроводу "Северный поток 1". После окончания ремонтных работ поставки возобновились, однако участники рынка по-прежнему опасаются перебоев в будущем, что поддерживает котировки на рекордно высоких уровнях, отмечает FT.

"Возможно, мы переживем зиму 2022 года и зиму 2023 года без особых потерь, если нам повезет, но затем с каждой последующей зимой ситуация будет ухудшаться", - сказал генеральный секретарь Международной группы импортеров СПГ (International Group of Liquefied Natural Gas Importers, GIIGNL) Венсан Демури.

По его мнению, единственный шанс для Европы связан с заключением долгосрочных контрактов на поставки СПГ из Катара и США и с постепенным сокращением зависимости от спотового рынка.

В свою очередь, сложившаяся ситуация увеличивает вероятность рецессии в Европе. Например, экономика Германии может упасть на 5-6% в следующем году в случае прекращения поставок по "Северному потоку 1", полагают аналитики Deutsche Bank.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗЫ


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