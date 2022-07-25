Трейдеры ожидают сохранения высоких цен на газ в Европе в ближайшие годы

Цены на природный газ в Европе останутся высокими в ближайшие годы на фоне сохранения дефицита предложения, полагают трейдеры.
Фьючерсы на газ с поставкой через год и через два торгуются на отметках 134 евро и 82 евро за мегаватт-час, пишет Financial Times. Это близкие к рекордным значения. При этом до прошлого лета фьючерсы в течение десятилетия стоили меньше 40 евро за мегаватт-час.
Цены на газ в Европе подскочили в июне на ожиданиях прекращения поставок из России по газопроводу "Северный поток 1". После окончания ремонтных работ поставки возобновились, однако участники рынка по-прежнему опасаются перебоев в будущем, что поддерживает котировки на рекордно высоких уровнях, отмечает FT.
"Возможно, мы переживем зиму 2022 года и зиму 2023 года без особых потерь, если нам повезет, но затем с каждой последующей зимой ситуация будет ухудшаться", - сказал генеральный секретарь Международной группы импортеров СПГ (International Group of Liquefied Natural Gas Importers, GIIGNL) Венсан Демури.
По его мнению, единственный шанс для Европы связан с заключением долгосрочных контрактов на поставки СПГ из Катара и США и с постепенным сокращением зависимости от спотового рынка.
В свою очередь, сложившаяся ситуация увеличивает вероятность рецессии в Европе. Например, экономика Германии может упасть на 5-6% в следующем году в случае прекращения поставок по "Северному потоку 1", полагают аналитики Deutsche Bank.
Президент Алиев назначил глав Лерикского и Гёйгельского и районов
Президент Азербайджана сменил главу ИВ Масаллинского района
Генпрокуратура Азербайджана в I полугодии обеспечила возмещение ущерба государству на 54,4 млн манатов
Сооснователь Google Брин продает активы в компаниях Маска, у которого был роман с его женой
Число случаев COVID-19 в мире превысило 570 млн - университет Хопкинса
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
На Тайване начались военные учения с участием всех родов войск
Активная борьба с природными пожарами продолжается в ряде регионов Греции
Профсоюзы Европы требуют единого для ЕС закона о максимально возможной температуре на рабочем месте
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ