Активная борьба с природными пожарами продолжается в ряде регионов Греции

Греческие пожарные продолжают борьбу с природными пожарами в ряде регионов страны, пишет в понедельник газета "Катимерини".

Более 150 пожарных и более 60 единиц спецтехники, в том числе четыре специализированных самолета и четыре вертолета задействованы на тушении природных пожаров близ археологического комплекса в Древней Олимпии.

Еще 38 пожарных и 10 единиц спецтехники, в том числе один вертолет заняты на ликвидации природного пожара в районе города Пелла в центральной части Македонии.

За последние три дня дважды пришлось эвакуировать жителей деревни Дадья на границе с Турцией, близ которой горит Национальный парк - место обитания ряда редких видов птиц.

Накануне сообщалось о крупном природном пожаре на курортном острове Лесбос, из-за чего также пришлось объявлять эвакуацию туристов и местных жителей.

"Катимерини" приводит слова представителя пожарной службы Греции, который сообщил, что в последние дни в стране установилась крайне пожароопасная ситуация - засуха, высокая температура воздуха и сильные ветры.