Сооснователь Google Брин продает активы в компаниях Маска, у которого был роман с его женой

Один из основателей Google Сергей Брин поручил своим финансовым советникам продать принадлежащие ему активы в компаниях Илона Маска, с которым его до недавнего времени связывали дружеские отношения, пишет The Wall Street Journal.
По данным источников газеты, отношения между двумя давними друзьями испортились из-за короткого романа Маска с супругой Брина Николь Шанахан. В январе этого года Брин подал на развод, заявив о "непримиримых разногласиях" с женой.
Маск, возглавляющий Tesla, является богатейшим человеком планеты с состоянием в $240 млрд, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires. Брин, состояние которого оценивается в $95 млрд, занимает в этом списке восьмое место.
Сооснователь Google (принадлежит Alphabet Inc.) помог Маску в период финансового кризиса 2008 года, когда компания пыталась увеличить производство, предоставив ему порядка $500 тыс. В 2015 году Маск передал Брину один из первых полностью электрических внедорожников Tesla. Он также говорил, что в течение многих лет регулярно ночевал в доме Брина в Кремниевой долине.
Спустя 11 часов после публикации статьи в WSJ Маск отреагировал в Twitter, назвав материал газеты "полной чушью".
"Мы с Сергеем друзья и были вместе на вечеринке прошлой ночью, - написал Маск. - Я видел Николь дважды за три года, каждый раз в окружении множества людей. Никакой романтики".
Брин и Шанахан женаты около 4 лет, их дочери на данный момент три года.
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