Президент Азербайджана сменил главу ИВ Масаллинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Араза Ахмедова главой Исполнительной власти Масаллинского района. Другим распоряжением глава государства, освободил Шахина Мамедова с должности главы ИВ Масаллинского района. Соответствующие распоряжения Алиев подписал в понедельник, они опубликованы на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

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