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Внутренняя политика 25.07.2022 12:51

Президент Азербайджана сменил главу ИВ Масаллинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Араза Ахмедова главой Исполнительной власти Масаллинского района.

Другим распоряжением глава государства, освободил Шахина Мамедова с должности главы ИВ Масаллинского района.

Соответствующие распоряжения Алиев подписал в понедельник, они опубликованы на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, НАЗНАЧЕНИЕ


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