Президент Азербайджана сменил главу ИВ Масаллинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Араза Ахмедова главой Исполнительной власти Масаллинского района.
Другим распоряжением глава государства, освободил Шахина Мамедова с должности главы ИВ Масаллинского района.
Соответствующие распоряжения Алиев подписал в понедельник, они опубликованы на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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