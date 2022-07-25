Поставки азербайджанского газа в Турцию будут приостановлены на 2 недели из-за профилактики

Поставки азербайджанского газа в Турцию по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ, Баку-Тбилиси-Эрзерум) в августе будут приостановлены на две недели из-за техобслуживания данного газопровода, сообщает турецкая газовая компания BOTAS.

«Из-за запланированных работ по техническому обслуживанию и ремонту газопровода «Шах-Дениз –Турция» (БТЭ –ИФ), которые должны быть проведены в период с 14 по 28 августа, подача природного газа с точки входа Тюркгёзю в национальную газораспределительную сеть в Турцию будет невозможна в течение 14 дней», -говорится в заявлении BOTAS, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В своем заявлении, сделанном в Twitter, BOTAS отмечает, что во время плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту не предвидится никаких проблем с балансом спроса и предложения в национальной газораспределительной сети».

Азербайджан в 2021 году, в целом, экспортировал в Турцию 8 млрд 820,24 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (спад на 22,7%). Поставки осуществляются в рамках «Стадии-1» и «Стадии-2» разработки месторождения Шах-Дениз.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Южно-Кавказская трубопроводная магистраль работает с конца 2006 года, транспортируя азербайджанский газ со Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз в Грузию, а с июля 2007 года - в Турцию.

Расширенный участок трубопровода начал коммерческие поставки в Турцию в июне 2018 года в рамках Стадии-2 проекта «Шах-Дениз».

Протяженность трубопровода составляет 691 км, из них 443 км в Азербайджане и 248 км в Грузии.

Акционерами трубопровода являются: BP (29,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), ЗАО «Южный газовый коридор» (6,67%), ЛУКОЙЛ (19,99%), NIKO (10%).

ЮКТМ является компонентом Южного газового коридора. С 2019 года пропускная способность трубопровода составляет 29 млн кубометров газа в сутки. В 2020 году по газопроводу начались поставки газа в Европу.

Н.Аббасова