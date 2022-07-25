Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 96.35 -3.53 Brent 103.86 -3.06

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 25.07.2022 13:02

Чистая прибыль АИК в 2020-2021гг составила около 12 млн манатов

Чистая прибыль ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) по итогам 2020-2021 годов составила 11,8 млн манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что в результате усовершенствования деятельности АИК инвестиционный портфель в 2021 году увеличился на 12%.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АИК, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


Суммарная прибыль АИК за 12-летний период деятельности составила 47 млн манатов АИК увеличил в 2015г прибыль в 16 раз

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az