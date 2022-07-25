Чистая прибыль АИК в 2020-2021гг составила около 12 млн манатов

Чистая прибыль ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) по итогам 2020-2021 годов составила 11,8 млн манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что в результате усовершенствования деятельности АИК инвестиционный портфель в 2021 году увеличился на 12%.
АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
Б.Рустамбеков
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