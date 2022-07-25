Президент Алиев назначил глав Лерикского и Гёйгельского и районов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Акбера Аббасова главой Исполнительной власти Лерикского района. Текст распоряжения опубликован на сайт главы государства. Другим распоряжением глава государства назначил Эльвина Пашаева главой ИВ Гёйгёльского района. Э.Шафиев

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