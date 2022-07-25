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Внутренняя политика 25.07.2022 13:04

Президент Алиев назначил глав Лерикского и Гёйгельского и районов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Акбера Аббасова главой Исполнительной власти Лерикского района.

Текст распоряжения опубликован на сайт главы государства.

Другим распоряжением глава государства назначил Эльвина Пашаева главой ИВ Гёйгёльского района.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЛЕРИК, ГЁЙГЁЛЬ

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