Президент Алиев назначил глав Лерикского и Гёйгельского и районов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Акбера Аббасова главой Исполнительной власти Лерикского района.
Текст распоряжения опубликован на сайт главы государства.
Другим распоряжением глава государства назначил Эльвина Пашаева главой ИВ Гёйгёльского района.
Э.Шафиев
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