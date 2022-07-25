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ТЭК 25.07.2022 13:31

Россия де-факто является гарантом энергетической безопасности Европы - Песков

Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу, является гарантом энергетической безопасности Европы, заявили в Кремле.

"Россия не заинтересована (в прекращении поставок газа в Европу). Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил - Еврокомиссия, в европейских столицах, США - Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность в Европе", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия не является надежным партнером по энергоснабжению Европы.

По словам Пескова, Россия является гарантом энергетической безопасности Европы, "не декларативно, а де-факто, а де-факто гарантирует".

При этом Песков подчеркнул, что "если Европа продолжит свой путь вот этого абсолютного безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ним же, то здесь ситуация будет другая".

"Еще раз повторяю, Россия в этом не заинтересована", - заявил Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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