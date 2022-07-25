Россия де-факто является гарантом энергетической безопасности Европы - Песков

Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу, является гарантом энергетической безопасности Европы, заявили в Кремле.
"Россия не заинтересована (в прекращении поставок газа в Европу). Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил - Еврокомиссия, в европейских столицах, США - Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность в Европе", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия не является надежным партнером по энергоснабжению Европы.
По словам Пескова, Россия является гарантом энергетической безопасности Европы, "не декларативно, а де-факто, а де-факто гарантирует".
При этом Песков подчеркнул, что "если Европа продолжит свой путь вот этого абсолютного безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ним же, то здесь ситуация будет другая".
"Еще раз повторяю, Россия в этом не заинтересована", - заявил Песков.
Президент Алиев назначил глав Лерикского и Гёйгельского и районов
Президент Азербайджана сменил главу ИВ Масаллинского района
Генпрокуратура Азербайджана в I полугодии обеспечила возмещение ущерба государству на 54,4 млн манатов
Сооснователь Google Брин продает активы в компаниях Маска, у которого был роман с его женой
Число случаев COVID-19 в мире превысило 570 млн - университет Хопкинса
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
На Тайване начались военные учения с участием всех родов войск
Активная борьба с природными пожарами продолжается в ряде регионов Греции
Профсоюзы Европы требуют единого для ЕС закона о максимально возможной температуре на рабочем месте
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ