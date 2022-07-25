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Транспорт и связь 25.07.2022 15:16

Наземный персонал Lufthansa запланировал масштабную забастовку на среду

Verdi, профсоюз наземного персонала германской авиакомпании Deutsche Lufthansa AG, планирует провести забастовку в среду, которая может привести к отмене и переносу рейсов.

Забастовка затронет все хабы Lufthansa на территории Германии, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление профсоюза, объединяющего около 20 тыс. работников.

Руководство Lufthansa и представители Verdi не могут достичь соглашения об увеличении заработной платы для сотрудников аэропортов. В частности, профсоюз настаивает на повышении зарплат на 9,5% в качестве компенсации инфляции.

Следующий раунд переговоров запланирован на 3-4 августа.

Акции Lufthansa дорожают на 0,8% в ходе торгов в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании сократилась на 13,3%, до 7,22 млрд евро.

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