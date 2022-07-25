Нацбанк Казахстана ожидаемо поднял базовую ставку на уровень 14,5%

Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку до 14,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.", - говорится в сообщении регулятора в понедельник.
Часть аналитиков, опрошенных накануне заседания агентством "Интерфакс-Казахстан", ожидала повышения ставки до 14,25-15%, часть экспертов говорила о сохранении ставки на уровне 14% годовых.
"Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что устойчивость протекающих инфляционных процессов, фискальное стимулирование спроса и внешний проинфляционный фон требуют поддержания базовой ставки на текущих уровнях в течение продолжительного времени для стимулирования сберегательного поведения населения, что будет постепенно воздействовать на инфляцию в течение следующего года.
Нацбанк ожидает ускорение годовой инфляции в 2022 году выше 15% и считает, что ее рост не остановится до первого квартала 2023 года.
"Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях, Национальный банк ожидает ускорение годовой инфляции в 2022 году выше верхней границы ранее озвученного прогноза 13-15%. (. . .) При отсутствии новых шоков годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться", - полагает Нацбанк.
Так, в июне 2022 года годовая инфляция ускорилась до 14,5%. Цены растут на все ее компоненты: продовольственные товары (на 19,2%), непродовольственные товары (на 13,2%) и услуги (на 9,2%).
По мнению регулятора, сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление.
Нацбанк чуть более месяца назад опубликовал прогноз, согласно которому инфляция по итогам 2022 года ожидается на уровне 13-15%.
Нацбанк Казахстана с начала текущего года четыре раза повышал базовую ставку.
Следующее плановое решение Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 5 сентября 2022 года.
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