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Регион 25.07.2022 15:35

Тегеран не включит камеры МАГАТЭ для мониторинга на ядерных объектах, пока не заработает СВПД

Тегеран не будет активировать работу камер МАГАТЭ, применяемых для мониторинга на иранских ядерных объектах, пока партнеры по СВПД не восстановят действие этого соглашения, передают западные СМИ со ссылкой на иранскую Организацию по атомной энергии.

"Мы не включим камеры МАГАТЭ, пока другая сторона не вернется к выполнению ядерной сделки", - приводят СМИ слова главы Организации по атомной энергии Мохаммада Эслами.

Со своей стороны, представитель иранского МИД Насер Канаани выступил с критикой в адрес гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за, по его словам, "непрофессиональные, несправедливые и неконструктивные взгляды" в отношении ядерной программы Тегерана.

Он также заявил, что Иран надеется на скорое восстановление действия СВПД.

"Иран привержен переговорам и продолжит в таком же духе, пока не будет достигнута хорошая и надежная сделка", - подчеркнул Канаани.

СМИ напоминают, что в июне Тегеран проинформировал МАГАТЭ о том, что вывел из строя оборудование агентства, в том числе выключил 27 камер, установленных в 2015 году. Такие шаги со стороны Ирана последовали после того, как Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе. 30 членов Совета поддержали резолюцию, но двое - Россия и Китай - проголосовали против документа. Индия, Ливия и Пакистан воздержались.

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