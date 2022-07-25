Более 1 тыс. температурных рекордов зафиксировали за неделю метеорологи в США на фоне аномальной жары

Американские метеорологи зарегистрировали свыше 1 тыс. температурных рекордов за неделю в США в связи с установившейся в стране аномальной жарой, сообщает Axios со ссылкой на Национальные центры экологической информации.
Речь идет о 359 рекордных показателях дневной температуры в разных местах страны и 709 самых высоких показателях ночной температуры.
В частности, накануне в Бостоне (штат Массачусетс) температура достигла рекордной отметки в 37,7 градусов по Цельсию, а в Провиденсе (штат Род-Айленд) - 35,5 градусов по Цельсию.
Всего, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, за последние 30 дней в США зафиксировали 1 тыс. 403 рекорда дневных температур и 2 тыс. 856 рекордов ночных температур.
Накануне предупреждения синоптиков об угрозе жары действовали в отношении территорий, где проживают 90 млн американцев.
Метеорологи отмечают, что сильная жара продолжится на северо-востоке США, а северо-запад страны вступит в период опасной аномально жаркой погоды.
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