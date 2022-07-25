Нефть перешла к росту

Цены на нефть перешли от снижения к росту в ходе торгов в понедельник из-за возобновившихся опасений по поводу нехватки предложения на глобальном рынке и перебоев с поставками.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:52 подорожали на $1,1 (1,07%) - до $104,3 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,14 (1,2%) - до $95,84 за баррель.
В прошлую пятницу Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,7%.
Котировки поддерживают опасения трейдеров по поводу сокращения экспорта российской нефти из-за западных санкций, пишет CNBC.
Кроме того, внимание рынка на этой неделе обращено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ может вновь существенно повысить базовую процентную ставку. Серьезное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, по мнению многих экспертов, может привести к рецессии в экономике США.
"Настроение рынка, вероятно, останется негативным на опасениях, что подъем процентных ставок снизит мировой спрос на топливо, а возобновление добычи на некоторых месторождениях в Ливии смягчит дефицит поставок", - отметил старший аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Кадзухико Саито.
Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в прошлую пятницу, что число действующих буровых установок в США на минувшей неделе выросло на 2 единицы и достигло 758, что является максимальным показателем с марта 2022 года. Количество нефтяных установок не изменилось и составило 599, число газовых буровых увеличилось на 2, до 155.
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