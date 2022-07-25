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Внутренняя политика 25.07.2022 15:12

Алиев предупредил чиновников, незаконно захватывающих земли: вы будете наказаны и вас уже наказывают

Президент Ильхам Алиев заявил о необходимости эффективно использовать земельные ресурсы Азербайджана.

"К сожалению, в предыдущие годы некоторые чиновники и предприниматели отгораживали большие участки земли и незаконно занимали их. На землях, предназначенных для сельского хозяйства, были построены дома, либо эти участки были отгорожены и перешли в чью-то собственность. Недавно мы начали серьезно заниматься этим вопросом и обнаружили серьезные нарушения. Некоторые должностные лица давали указания представителям местных исполнительных органов о передаче в их распоряжение тех или иных земельных участков. Таким образом, земельный фонд уменьшался, а процесс незаконного захвата земель, к сожалению, получил широкое распространение", - сказал Алиев в понедельник, принимая новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского и Гёйгельского районов.

По словам главы государства, подобные случаи наблюдаются не только в регионах, но и Баку и на Абшероне.

"Это не только проблема регионов, подобные случаи есть и в Баку и на Абшероне. Вы, наверное, знаете, что недавно ко мне обратилась группа представителей общественности с тем, что Бузовнинские скалы, имеющие большую историю, были захвачены какими-то людьми. Я немедленно поручил главе Исполнительной власти города Баку изучить этот вопрос и доложить мне. Были обнаружены очень большие нарушения. Кто совершил эти противоправные действия? Чиновники и некоторые так называемые предприниматели! Их список имеется. Это преступление против истории, против природы. Эти скалы являются символом Баку. К этим скалам приходили люди, там снимали фильмы. А теперь кто-то захватывает их, ломает, строит для себя виллу. К сожалению, таких случаев много", - посетовал глава государства.

Алиев заявил, что с подобными явлениями ведется серьезная борьба.

"Проводятся очень серьезные реформы в системе управления, большие чистки. От власти были отстранены люди, поощрявшие подобные дела и подстрекавшие к этим незаконным делам некоторых чиновников и представителей местных исполнительных органов. Власть очищается, и люди это видят. Вот почему вы, как государственные служащие, должны обратить на эти дела очень серьезное внимание. Я говорю представителям всех государственных органов, и в то же время людям, которые хотят заниматься противоправной деятельностью: прекратите! Вы будете наказаны, и вас уже наказывают. Мы не можем бросать тень на успешное развитие нашей страны из-за чьей-то жадности или чьих-то личных интересов. Поэтому процесс незаконного захвата земли должен быть расследован. Как в регионах, которыми вы будете руководить, так и по всей стране, на Абшеронском полуострове, на прибрежных территориях, во всех районах необходимо пресекать противоправные действия", - сказал Алиев.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЧИНОВНИКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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