«Евровидение-2023» решили провести в Великобритании

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Великобритании, а не на Украине, сообщили организаторы.
"Европейский вещательный союз (EBU) и BBC подтверждают, что конкурс песни "Евровидение-2023" будет проходить в Великобритании", - говорится в сообщении на сайте конкурса.
При этом уточняется, что Украина автоматически выйдет в гранд-финал конкурса вместе с "большой пятеркой" (страны, внесшие наибольший вклад в создание конкурса), которые, согласно регламенту, всегда попадают в финал без участия в полуфиналах. Также организаторы намерены внедрить "украинские элементы" в предстоящее шоу.
Город, в котором пройдет конкурс, будет определен позже.
Ранее организаторы сообщили, что из-за ситуации на Украине принято решение не проводить там конкурс. Решение о переносе было принято "по соображениям безопасности". Рассматривался вариант проведения песенного конкурса в Великобритании.
Победителем "Евровидения"-2022 в Турине (Италия) стала группа из Украины Kalush Orchestra с композицией Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Space man, в финале он набрал 466 баллов. Россия в этом году от участия в конкурсе была отстранена из-за ситуации на Украине.
"Евровидение" проходит с 1956 года. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.
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