Premium Bank сократил в I полугодии активы на 10%, прибыль - в 105 раз

Азербайджанский "Premium Bank" в январе-июне 2022 года сократил активы на 10,2% - до 682,593 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2022 года составил 488,219 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2021 года на 3,9% - ИФ). В том числе портфель по бизнес-кредитам в отчетный период сократился на 5,2% - до 453,536 млн манатов.

Обязательства банка на конец июня равны 503,676 млн манатов (спад на 12,3%).

Депозиты в банке составили 456,549 млн манатов (спад на 11,9%), в том числе вклады населения - 328,931 млн манатов (рост на 0,5%).

Капитал банка равен 178,917 млн манатов (спад на 3,8%), уставный капитал - 154,601 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2022 года составила 78 тыс. манатов (спад в 105,4 раза по сравнению с январем-июнем 2021 года).

OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

A.Aзизов