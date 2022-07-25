Объем безналичных операций с картами в Азербайджане в I полугодии 2022г удвоился-ЦБ

За последний год в Азербайджане наблюдается высокая динамика роста показателей безналичных платежей физическими лицами, заявил старший специалист департамента платежей и расчетов Центрального банка (ЦБ) Рашад Гасымов.

"За последний год в Азербайджане наблюдается высокая динамика роста показателей безналичных платежей. Согласно статистическим показателям, за первое полугодие 2022 года объем безналичных операций с платежными картами в стране увеличился в 2,2 раза и достиг 9,9 млрд манатов", - сказал Гасымов в интервью пресс-службе ЦБА.

По его словам, по сравнению с январем-июнем 2021 года, удельный вес безналичного оборота по внутренним операциям, проводимым посредством платежных карт, увеличился на 12,2 процентных пунктов и составил 40,4%.

"Кроме того, объем внутренней электронной торговли увеличился в 2,8 раза до 7,4 млрд. манатов, а объем безналичных платежей через POS-терминалы увеличился на 41% до 2,5 млрд", - сказал Гасымов.

Он также подчеркнул, что число и объем бесконтактных платежей, превысили показатели аналогичного периода 2021 года в 2,8 и 2,1 раза соответственно.

Б.Рустамбеков