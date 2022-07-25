В Душанбе пройдет совместная коллегия генеральных прокуратур Таджикистана и России

Совместная коллегия генеральных прокуратур Таджикистана и России состоится во вторник, 26 июля, в Душанбе, в понедельник делегация РФ во главе с Генпрокурором Игорем Красновым прибыла с рабочим визитом в столицу Таджикистана, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
"Российская делегация прибыла в нашу страну для участия 26 июля в Совместной коллегии Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Будут обсуждаться совместные усилия по предотвращению радикальных террористических, экстремистских преступлений и наркотрафика", - говорится в сообщении.
В рамках совместной коллегии запланировано подписание проекта Программы сотрудничества между двумя генеральными прокуратурами.
В прошлом году в ходе встречи генеральные прокуроры Таджикистана Юсуф Рахмон и России Игорь Краснов подписали Меморандум о приоритетных направлениях сотрудничества между генпрокуратурами двух стран на 2022-2025 годы.
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