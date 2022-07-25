Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 96.35 -3.53 Brent 103.86 -3.06

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.07.2022 19:30

Береговая охрана Турции в Эгейском море помогла нелегалам, оттесненным с греческого острова Родос

Сотрудники береговой охраны Турции оказали содействие нелегальным мигрантам, оказавшимся в сложной ситуации после того, как власти Греции оттеснили их от греческих берегов, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое Минобороны.

"Военно-морской беспилотник Турции зафиксировал кадры, на которых видно, что 24 июля греческие пограничники оттесняли мигрантов от острова Родос к турецкому городу Мармарису", - пишет агентство со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

В министерстве отметили, что о ситуации незамедлительно сообщили турецкому командованию береговой охраны, и мигрантам своевременно смогли оказать помощь.

"Анадолу" подчеркивает, что "Анкара неоднократно выступала с осуждением в адрес Греции за незаконную практику высылки тех, кто ищет убежища".

В мае власти Греции заявили, что планируют значительно расширить заграждение вдоль границы страны с Турцией, и просят финансовой поддержки у ЕС для проведения дополнительных работ по строительству. По словам министра по делам миграции Панайотиса Митаракиса, стальное заграждение продлят с нынешних 40 до 120 километров, строительные работы должны начаться позже в этом году.

Ранее Греция обвиняла Турцию в использовании миграции как средства оказания давления на страны ЕС. Анкара в свою очередь это отвергает и считает, что взяла на себя тяжкую ношу, приняв около 4 млн беженцев, большинство из которых бежали от гражданской войны в соседней Сирии.

За последние годы Греция ужесточила миграционную политику и патрулирование границ. На границе с Турцией было укреплено заграждение, а также установлена высокотехнологичная сеть видеонаблюдения для того, чтобы остановить беженцев, которые пытаются нелегально перебраться в страну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az