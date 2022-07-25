Береговая охрана Турции в Эгейском море помогла нелегалам, оттесненным с греческого острова Родос

Сотрудники береговой охраны Турции оказали содействие нелегальным мигрантам, оказавшимся в сложной ситуации после того, как власти Греции оттеснили их от греческих берегов, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкое Минобороны.

"Военно-морской беспилотник Турции зафиксировал кадры, на которых видно, что 24 июля греческие пограничники оттесняли мигрантов от острова Родос к турецкому городу Мармарису", - пишет агентство со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

В министерстве отметили, что о ситуации незамедлительно сообщили турецкому командованию береговой охраны, и мигрантам своевременно смогли оказать помощь.

"Анадолу" подчеркивает, что "Анкара неоднократно выступала с осуждением в адрес Греции за незаконную практику высылки тех, кто ищет убежища".

В мае власти Греции заявили, что планируют значительно расширить заграждение вдоль границы страны с Турцией, и просят финансовой поддержки у ЕС для проведения дополнительных работ по строительству. По словам министра по делам миграции Панайотиса Митаракиса, стальное заграждение продлят с нынешних 40 до 120 километров, строительные работы должны начаться позже в этом году.

Ранее Греция обвиняла Турцию в использовании миграции как средства оказания давления на страны ЕС. Анкара в свою очередь это отвергает и считает, что взяла на себя тяжкую ношу, приняв около 4 млн беженцев, большинство из которых бежали от гражданской войны в соседней Сирии.

За последние годы Греция ужесточила миграционную политику и патрулирование границ. На границе с Турцией было укреплено заграждение, а также установлена высокотехнологичная сеть видеонаблюдения для того, чтобы остановить беженцев, которые пытаются нелегально перебраться в страну.