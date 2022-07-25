Макрон обсудил с министрами процесс подготовки к Олимпиаде 2024 года в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в понедельник на совещание в Елисейском дворце всех министров, которые будут иметь какое-либо отношение к Олимпийским играм 2024 года в Париже, сообщает France Infо cо ссылкой на президентскую канцелярию.
Телеканал уточняет, что речь пойдет о спортивных, бюджетных аспектах и проблемах безопасности. Но президент хочет, чтобы совещание выглядело не как заседание "кризисного комитета", а как очередной этап подведения итогов работы, проделанной на пути к Олимпиаде, и в оценке задач, которые еще предстоит решать.
За два года до Олимпиады Макрон намерен, в том числе, глубже посвятить в ее подготовку министров с недавним стажем, в частности, министра спорта, олимпийских и паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера и отвечавшего ранее в МИД Франции за европейские дела Клемана Бона, занявшего в июле пост министра-делегата по вопросам транспорта.
На совещание также пригласили главу МВД Жеральда Дарманена и руководителя организационного комитета Олимпийских игр Тони Эстанге. Среди участников - недавно назначенный префект полиции Парижа и бывший шеф Генеральной дирекции внутренней безопасности Лоран Нуньес, на которого возложат задачу обеспечить безопасность на церемонии открытия игр на берегах Сены, где ожидаются 600 тыс. зрителей.
При этом France Infо напоминает о печальном опыте со скандалом вокруг отмеченного хаосом финального матча Лиги чемпионов по футболу на "Стад де Франс" в конце мая. Телеканал ссылается на обнародованный на прошлой неделе доклад Счетной палаты Франции, в котором выражается обеспокоенность в связи с недостатком материальных средств и людских ресурсов для обеспечения безопасности этого события.
После совещания со своими министрами и руководителями госслужб Макрон проведет встречу с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
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