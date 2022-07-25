В Азербайджане за сутки зарегистрирован трехкратный спад заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 102 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 796 тыс. 576, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 333 случая.

Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за сутки не зарегистрировано.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 735 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 784 тыс. 908 человек (+ 68 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 933 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 860 тестов на коронавирус против 2 тыс. 945 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 25 тыс. 998 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков