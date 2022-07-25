В Азербайджане за сутки зарегистрирован трехкратный спад заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 102 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 796 тыс. 576, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 333 случая.
Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за сутки не зарегистрировано.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 735 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 784 тыс. 908 человек (+ 68 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 1 933 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 860 тестов на коронавирус против 2 тыс. 945 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 25 тыс. 998 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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