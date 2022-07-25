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ТЭК 25.07.2022 17:45

Алиев утвердил межправсоглашение о сотрудничестве в энергетике между Азербайджаном и Сербией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение между Азербайджаном и Сербией о сотрудничестве в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых.

Министерству энергетики поручено обеспечить выполнение положений соглашения.

Соглашение подписано 1 июня 2022 года в Баку.

Как сообщалось ранее, соглашение, направленное на рациональное использование энергетического и природно-ресурсного потенциала двух стран, предусматривает поощрение взаимных инвестиций в сферу энергетики, особенно, в газовую сферу и ВИЭ, а также в сферу разведки минеральных ресурсов, сотрудничество в области регулирования, энергоэффективности, создания совместных предприятий.

В документе также отражено продолжение сотрудничества по поддержке реализации Южного газового коридора (ЮГК).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, СЕРБИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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