Алиев утвердил межправсоглашение о сотрудничестве в энергетике между Азербайджаном и Сербией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение между Азербайджаном и Сербией о сотрудничестве в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых.
Министерству энергетики поручено обеспечить выполнение положений соглашения.
Соглашение подписано 1 июня 2022 года в Баку.
Как сообщалось ранее, соглашение, направленное на рациональное использование энергетического и природно-ресурсного потенциала двух стран, предусматривает поощрение взаимных инвестиций в сферу энергетики, особенно, в газовую сферу и ВИЭ, а также в сферу разведки минеральных ресурсов, сотрудничество в области регулирования, энергоэффективности, создания совместных предприятий.
В документе также отражено продолжение сотрудничества по поддержке реализации Южного газового коридора (ЮГК).
Б.Рустамбеков
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