Возбуждено уголовное дело в отношении 7 сотрудников ГПС Азербайджана за контрабанду наркотиков

Генпрокурор Азербайджана возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС), обвиняемых в контрабанде наркотических средств, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Генпрокурор Азербайджана возбудил уголовное дело в отношении криминальной группировки в составе военнослужащих ГПС и прочих лиц, обвиняемых в попытке контрабанды более 90 кг наркотических средств. Дело возбуждено по статьям 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда), 234.4.1, 234.4.3 (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ), 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в больших количествах с целью сбыта) и 318.2 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК Азербайджана", - отмечается в сообщении.

В результате мероприятий, осуществленных следственным управлением Генпрокуратуры, было установлено, что военнослужащие ГПС Турал Османов, Шамиль Аббасов, Габиль Наджафов, Кямран Джафаров, Нурлан Гасымов, Сеймур Азадханзаде, Илькин Гасымзаде и другие, воспользовавшись своим служебным положением, вступили в преступный сговор с гражданским лицом Хикметом Халили и прочими лицами с целью контрабанды из Ирана и последующей реализации на территории Азербайджана наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в крупном размере", - говорится в информации.

Согласно материалам дела, обвиняемые в июле 2022 года провезли запрещенные вещества в Азербайджан через территорию села Мехдили Джебраильского района, миновав КПП и государственный таможенный контроль, спрятав их в тайнике.

"Согласно плану, 4 военнослужащих 21 июля около 8 часов вечера попытались забрать контрабанду из тайника, но были задержаны пограннарядом. У них обнаружили и конфисковали 94,3 кг наркотических средств (87,7 кг марихуаны, 7,6 кг героина, 1980 таблеток метадона, 400 грамм метамфетамина и 12465 таблеток сильнодействующего препарата "прегобалин 150", - отмечается в сообщении.

На основании собранных доказательств 7 вышеуказанных военнослужащих ГПС и Хикмет Халили были привлечены по упомянутым статьям УК в качестве обвиняемых и арестованы решением Бакинского военного суда. "Кроме того, еще один участник преступной группировки, гражданское лицо Башир Гулиев был объявлен в розыск за уклонение от следствия", - говорится в информации.

В настоящее время продолжаются комплексные следственно-оперативные мероприятия.

Э.Шафиев