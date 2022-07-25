Нефть дорожает примерно на 1%, Brent - $104,1 за баррель

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне возобновившихся опасений по поводу нехватки предложения на глобальном рынке и перебоев с поставками.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 подорожали на $0,9 (0,87%) - до $104,1 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,04 (1,1%) - до $95,74 за баррель.
В прошлую пятницу Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,7%.
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