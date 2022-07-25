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21.07 $/bbl +/- WTI 96.35 -3.53 Brent 103.86 -3.06

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ТЭК 25.07.2022 18:47

Нефть дорожает примерно на 1%, Brent - $104,1 за баррель

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне возобновившихся опасений по поводу нехватки предложения на глобальном рынке и перебоев с поставками.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 подорожали на $0,9 (0,87%) - до $104,1 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,04 (1,1%) - до $95,74 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,7%.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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