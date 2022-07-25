Цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о выбытии мощностей СП1

Спотовая цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о новом выбытии мощностей газопровода "Северный поток".
Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник открылась на уровне $1685, и к настоящему времени котировки выросли более чем на 10%.
В понедельник вечером "Газпром" сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая".
В результате суточная производительность КС "Портовая" с 08:00 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки по сравнению с нынешними 67 млн куб. м в сутки (40% от производительности).
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