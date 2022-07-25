ЕИБ утвердил 1,59 млрд евро для Украины, 1 млрд евро будут выделены немедленно – глава Еврокомиссии

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) при поддержке бюджета ЕС утвердил финансирование Украины в размере 1,59 млрд евро, из которых 1 млрд евро будет предоставлен немедленно, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это будет способствовать сохранению или восстановлению функционирования инфраструктуры и основных услуг, включая ремонт поврежденной критической инфраструктуры. Финансирование также укрепит устойчивость Украины и поможет сохранить экономическую стабильность страны", – отметила глава ЕК в сообщении в linkedin.

По ее словам, это финансирование также поддержит будущие энергетические, транспортные и образовательные проекты.