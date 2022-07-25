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Дальнее зарубежье 25.07.2022 19:50

ЕИБ утвердил 1,59 млрд евро для Украины, 1 млрд евро будут выделены немедленно – глава Еврокомиссии

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) при поддержке бюджета ЕС утвердил финансирование Украины в размере 1,59 млрд евро, из которых 1 млрд евро будет предоставлен немедленно, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это будет способствовать сохранению или восстановлению функционирования инфраструктуры и основных услуг, включая ремонт поврежденной критической инфраструктуры. Финансирование также укрепит устойчивость Украины и поможет сохранить экономическую стабильность страны", – отметила глава ЕК в сообщении в linkedin.

По ее словам, это финансирование также поддержит будущие энергетические, транспортные и образовательные проекты.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ЕИБ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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