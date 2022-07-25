SEC обвинила бывшего конгрессмена США в инсайдерской торговле на $1,5 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала заявление в суд Манхеттена, в котором обвинила бывшего американского конгрессмена Стефана Бюйе в инсайдерской торговле на фондовом рынке на $1,5 млн.

Как говорится в заявлении SEC, в 2011 году, после того как Бюйе покинул пост конгрессмена от Индианы в Палате представителей, он создал консалтинговую компанию Steve Buyer Group, которая предоставляла услуги ряду клиентов, среди которых был оператор сотовой связи T-Mobile.

В марте 2018 года Бюйе в ходе игры в гольф с одним из высокопоставленных руководителей T-Mobile узнал о тогда еще не оглашённых планах компании по покупке Sprint Corp. Позднее бывший конгрессмен начал активно покупать акции Sprint, и в преддверии оглашения сделки на его личном и совместном с родственниками счетах находились акции Sprint на общую сумму $568 тыс.

T-Mobile и Sprint заключили сделку объемом более $31 млрд, а прибыль Бюйе от инсайда превысила $107 тыс.

Кроме того, в 2019 году Бюйе купил акции Navigant Consulting Inc. на $1 млн в преддверии публикации сообщения о том, что компанию покупает еще один клиент Steve Buyer Group - Guidehouse LLP, говорится в сообщении SEC. В день оглашения сделки инвестор и бывший политик продал почти все акции Navigant Consulting, получив прибыль в $227 тыс.

"Когда такие люди, как Бюйе - адвокат, бывший прокурор и конгрессмен в отставке, монетизируют свой доступ к важной и непубличной информации... они не только нарушают федеральные законы, но и подрывают доверие общества и веру в справедливость наших рынков", - заявил глава отдела правоприменения SEC Гурбир Гревал.