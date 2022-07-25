У Байдена прошли практически все симптомы, проявившиеся при COVID-19 - врач президента США

У президента США Джо Байдена прошли практически все симптомы, которые проявились у него в результате заражения коронавирусом, говорится в сообщении лечащего врача американского лидера Кевина О`Коннора.

"Симптомы у него практически полностью прошли. Когда у него спросили, он отметил, что у него только осталась заложенность носа и он немного осипший", - указано в сообщении врача, распространенном Белым домом.

В нем отмечается, что пульс, давление и температура у Байдена - в соответствии с нормой, легкие чистые.

О`Коннор добавил, что Байден по-прежнему остается на самоизоляции, а лечение проходит хорошо.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США 21 июля получил положительный результат тестирования на коронавирус, он ушел на изоляцию и продолжает выполнять обязанности из своей резиденции.

Сам Байден позднее сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает активно работать.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.