У Байдена прошли практически все симптомы, проявившиеся при COVID-19 - врач президента США

У президента США Джо Байдена прошли практически все симптомы, которые проявились у него в результате заражения коронавирусом, говорится в сообщении лечащего врача американского лидера Кевина О`Коннора.
"Симптомы у него практически полностью прошли. Когда у него спросили, он отметил, что у него только осталась заложенность носа и он немного осипший", - указано в сообщении врача, распространенном Белым домом.
В нем отмечается, что пульс, давление и температура у Байдена - в соответствии с нормой, легкие чистые.
О`Коннор добавил, что Байден по-прежнему остается на самоизоляции, а лечение проходит хорошо.
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США 21 июля получил положительный результат тестирования на коронавирус, он ушел на изоляцию и продолжает выполнять обязанности из своей резиденции.
Сам Байден позднее сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает активно работать.
Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.
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