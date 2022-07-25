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Tesla потеряла $170 млн за полгода из-за снижения курса биткойна

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. отразил потери в размере $170 млн за первое полугодие текущего года в связи со снижением курса биткойна, говорится в документах компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В то же время компания зафиксировала доходы в размере $64 млн от ряда сделок по продаже криптовалюты.

Глава Tesla Илон Маск на прошлой неделе сообщил, что компания продала биткойны на $936 млн во втором квартале текущего года, чтобы увеличить объем денежных средств на фоне закрытия предприятия в Шанхае в связи с локдауном из-за очередной вспышки коронавируса.

Компания продала около 75% имеющихся у нее биткойнов. В общей сложности Tesla владела криптовалютой на сумму $1,5 млрд, на конец июня у нее осталось около $218 млн.

Tesla ранее разрешала использовать биткойны для оплаты покупки своих электромобилей, однако отказалась от этой практики в мае 2021 года, сославшись на опасения по поводу использования ископаемых видов топлива для майнинга биткойна. На тот момент Маск утверждал, что Tesla не будет продавать биткойны.

Акции Tesla в ходе торгов в понедельник дешевеют на 0,9%.

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Тэги: США, TESLA, КРИПТОВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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