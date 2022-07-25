Во Франции проводят расследование в отношении имущества российских бизнесменов

Во Франции начали расследование в отношении имущества российских бизнесменов в стране; прокуратура подозревает, что оно может быть связано с отмыванием денег, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

По словам представителя прокуратуры, расследованием занимается управление прокуратуры, которое специализируется на делах о крупных финансовых махинациях.

Расследование проводится после жалобы, поданной правозащитниками во Франции в мае.