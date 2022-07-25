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Дальнее зарубежье 25.07.2022 21:25

Во Франции проводят расследование в отношении имущества российских бизнесменов

Во Франции начали расследование в отношении имущества российских бизнесменов в стране; прокуратура подозревает, что оно может быть связано с отмыванием денег, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

По словам представителя прокуратуры, расследованием занимается управление прокуратуры, которое специализируется на делах о крупных финансовых махинациях.

Расследование проводится после жалобы, поданной правозащитниками во Франции в мае.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ИМУЩЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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