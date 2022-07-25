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Регион 25.07.2022 21:02

Министры обороны Турции и США обсудили актуальные вопросы

Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином, сообщает агентство "Анадолу".

В сообщении министерства национальной обороны Турции говорится, что во время телефонного разговора Акар и Остин обменялись информацией и мнениями по вопросам обороны и безопасности, в частности по поставкам зерна из Украины, борьбе с терроризмом, турецко-греческими отношениями и поставкам F-16.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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