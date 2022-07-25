Министры обороны Турции и США обсудили актуальные вопросы

Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином, сообщает агентство "Анадолу". В сообщении министерства национальной обороны Турции говорится, что во время телефонного разговора Акар и Остин обменялись информацией и мнениями по вопросам обороны и безопасности, в частности по поставкам зерна из Украины, борьбе с терроризмом, турецко-греческими отношениями и поставкам F-16.

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