Представители США примут участие в конференции по Афганистану во вторник в Ташкенте - госдеп

Специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст и специальный посланник США по делам афганских женщин, девочек и прав человека Рина Амири примут участие в Международной конференции по Афганистану в Узбекистане, сообщает государственный департамент Соединенных Штатов.
Конференция открывается в узбекской столице 26 июля.
"В ходе конференции делегация США присоединится к международному сообществу, чтобы подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку афганского народа и призвать "Талибан" выполнить свои обязательства перед афганским народом и международным сообществом", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства США.
Отмечается, что "международное сообщество привержено стабильному, мирному и инклюзивному Афганистану, в котором уважаются права человека и основные свободы всех афганцев, включая женщин, этнические и религиозные общины, и который предотвращает террористические угрозы с афганской земли".
В сообщении также говорится, что 27 июля заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон встретится с талибами для решения экономических проблем, с которыми сталкивается афганский народ.
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