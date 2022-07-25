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СНГ 25.07.2022 23:33

Буданов назначен руководителем комитета по разведке - Зеленский

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назначен руководителем Комитета по делам разведки при президенте.

"Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по делам разведки при президенте Украины", - сказал в традиционном видеообращении в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский.

До 25 июля 2022 г. Комитет по разведке возглавлял Руслан Демченко, уволенный 24 июля с поста руководителя Комитета по разведки и первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины.

Новым командующим Сил специальных операций ВСУ, сказал Зеленский, назначен боевой генерал Виктор Хоренко. "Генерал Георгий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы Безопасности Украины назначен первым заместителем Центра специальных операций "А" СБУ", - сказал Зеленский.

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