Буданов назначен руководителем комитета по разведке - Зеленский

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назначен руководителем Комитета по делам разведки при президенте.

"Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по делам разведки при президенте Украины", - сказал в традиционном видеообращении в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский.

До 25 июля 2022 г. Комитет по разведке возглавлял Руслан Демченко, уволенный 24 июля с поста руководителя Комитета по разведки и первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины.

Новым командующим Сил специальных операций ВСУ, сказал Зеленский, назначен боевой генерал Виктор Хоренко. "Генерал Георгий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы Безопасности Украины назначен первым заместителем Центра специальных операций "А" СБУ", - сказал Зеленский.