Блинкен и Пашинян обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону в понедельник двустороннюю повестку, а также связанные с мирными переговорами между Арменией и Азербайджаном вопросы, армяно-турецкие отношения и вопросы безопасности и стабильности в регионе, сообщила пресс-служба правительства Армении.

В частности, предметом обсуждения стали вопросы, связанные с мирными переговорами между Арменией и Азербайджаном, Карабахом, открытием региональных коммуникаций, возвращением пленных, выяснением судьбы пропавших без вести.

Там подчеркнули, что Блинкен в ходе телефонного разговора "выразил готовность США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ поддержать решение всех упомянутых вопросов".

Пашинян со своей стороны "подтвердил свою приверженность мирной повестке дня и подчеркнул, что общественность Армении поддерживает этот курс", говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе.

Собеседники кроме того обсудили процессы, происходящие в отношениях Армении и Турции.

"Госсекретарь приветствовал состоявшийся 11 июля телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом Турции и выразил готовность США поддержать нормализацию отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.