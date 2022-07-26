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Дальнее зарубежье 26.07.2022 12:03

Талибы обещают не допустить использования территории Афганистана террористическими организациями

Новые власти Афганистана гарантируют, что территория Афганистана не будет использована террористическими организациями, страна готова стать хабом по развитию Центральной и Южной Азии, заявил и.о. министра иностранных дел Афганистана Амирхан Муттаки, выступая во вторник на международной конференции в Ташкенте.

"Афганистан не будет источником дестабилизации в регионе, так как руководство гарантирует, что территория страны не будет использована Аль-Каидой и другими террористическими организациями ", - сказал Муттаки.

По его словам, дальнейшей целью Афганистана является установление дипломатических отношений со всеми странами мира на основе взаимного уважения.

Муттаки подчеркнул, что основным ориентиром страны является "экономическое развитие, а также превращение Афганистана в хаб по развитию Центральной и Южной Азии".

В международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" в Ташкенте участвуют делегации из более 20 стран мира, в том числе делегация Исламского Эмирата Афганистана.

По данным МИД Узбекистана, основная цель мероприятия - выработка комплекса мер и предложений к подходам мирового сообщества по вопросам содействия стабильности, безопасности, постконфликтному восстановлению в Афганистане и его интеграции в процессы регионального сотрудничества в интересах афганского народа и всего мира.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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