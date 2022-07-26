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Дальнее зарубежье 26.07.2022 12:51

Китай отправил команду военных в РФ для участия в Армейских международных играх

Командование КНР направило в Россию команду военных для участия в Армейских международных играх, запланированных на август, сообщает во вторник South China Morning Post (SCMP).

Железнодорожный состав, на котором перевозят китайских военных и танки, недавно покинул городской округ Маньчжурия во Внутренней Монголии и отправился в РФ в Забайкальск. Ожидается, что китайская команда на играх будет состязаться с военными еще из 37 стран и регионов мира.

По информации SCMP, мероприятия Армейских международных играх пройдут в 12 странах, включая Китай, которые примет три вида соревнований, в том числе на боевых машинах пехоты, и Венесуэлу. Издание подчеркивает, что эти игры впервые пройдут в Западном полушарии.

В начале июля портал The Washington Free Beacon сообщал со ссылкой на аналитический центр Center for a Secure Free Society, что РФ, КНР и Иран ведут подготовку к серии масштабных учений в Латинской Америке.

По данным центра, в военных маневрах под названием Sniper Frontier в Западном полушарии, кроме РФ, КНР и Ирана, должны участвовать еще 10 стран.

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