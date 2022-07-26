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ТЭК 26.07.2022 13:11

Бельгия просит исключения из плана Еврокомиссии по сокращению спроса на газ на 15%

Вслед за рядом стран ЕС Бельгия также выдвинула свои возражения против европейского плана экономии газа, предложенного Еврокомиссией (ЕК), сообщили во вторник бельгийские газеты L`Echo и De Tijd.

Представленный ЕК 20 июля проект плана предлагает сокращение спроса стран Евросоюза на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Этот план вызвал несогласие ряда европейских стран. Около десятка государств-членов ЕС особенно выступают против обязательного характера такой меры, которую Еврокомиссия могла бы предписать в чрезвычайных обстоятельствах.

"Бельгия попросила исключения из обязательного характера этой меры. Если Бельгия будет обязана сократить свое потребление на 15%, она будет должна экспортировать сэкономленные объемы. Однако страна достигла предела своих возможностей экспорта", - приводят издания слова дипломатического источника.

Бельгия является крупным экспортером СПГ через порт Зебрюгге. Газовый кризис довел до предела возможностей экспортные объемы страны.

Как уточнил источник L`Echo и De Tijd, "у Испании, Италии, Португалии и Франции те же проблемы, что и у Бельгии, и они тоже требуют исключения".

Вместе с тем во вторник германское агентство DPA сообщило, что государства Евросоюза, в конечном итоге, смогли договориться на уровне Комитета постоянных представителей стран ЕС по плану сокращения потребления газа на случай чрезвычайной ситуации.

"Как стало известно DPA, государства-члены ЕС согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа в блоке в попытке смягчить последствия потенциальной полной остановки поставок российского газа", - говорится в сообщении агентства в твиттере.

Во вторник Совет ЕС рассматривает предложение ЕК от 20 июля.

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