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Alibaba планирует подать заявку на первичный листинг в Гонконге

Китайская интернет компания Alibaba Group Holding подаст заявку на первичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, сообщил во вторник глава компании Дэниэл Чжан.

Переход из вторичного размещения на первичный листинг, как ожидается, состоится к концу 2022 года. При этом компания также планирует сохранить первичный листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на которой ее акции торгуются с сентября 2014 года.

Alibaba провела вторичное размещение в Гонконге в ноябре 2019 года.

"Гонконг и Нью-Йорк являются крупными мировыми финансовыми центрами, которым характерны открытость и разнообразие, - заявил Чжан. - Гонконг также является стартовой площадкой для стратегии глобализации Alibaba, и мы полностью уверены в экономике и будущем Китая".

Котировки акций Alibaba на торгах в Гонконге во вторник растут на 5,3%. Их стоимость в Нью-Йорке с начала текущего года упала почти на 15%.

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Тэги: КИТАЙ, ALIBABA, ЛИСТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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