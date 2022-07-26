Muganbank сократил в I полугодии активы на 1,5%

ОАО «Muganbank» в январе-июне 2022 года сократил активы на 1,5% - до 697,666 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 30 июня составил 428,596 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 6,9% - ИФ). При этом потребительские кредиты оцениваются в 40,178 млн манатов (рост на 35,7%), бизнес-кредиты – 278,598 млн манатов (рост на 5,6%), кредиты с недвижимостью – 109,807 млн (рост на 2,1%).
Обязательства банка равны 604,254 млн манатов (спад на 2%). Депозиты в банке оцениваются в 359,477 млн манатов (спад на 9,4%), в том числе вклады населения – 304,702 млн манатов (рост на 8,5%).
Капитал банка составляет 93,412 млн манатов (рост на 1,6%), уставный капитал – 107,5 млн манатов (без изменений).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом полугодии 2022 года составила 506,06 тыс. манатов (спад на 8,9%).
Muganbank образован в ноябре 1992 года. Акционерами банка являются 4 физических лица.
Р.Ахмедов
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