«ИрАэро» запускает рейсы из Екатеринбурга в Баку

Российская компания «ИрАэро» с 31 июля возобновит авиарейсы из Екатеринбурга в Баку.
Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Рейсы будут выполнять на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям - в 17:20, по средам – в 20:20. Прибытие в Баку в 19:20 и 22:20 соответственно. Указано местное время.
«Рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у свердловчан. По итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров», - подчеркивается в информации.
Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года.
Р.Ахмедов
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