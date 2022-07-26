«ИрАэро» запускает рейсы из Екатеринбурга в Баку

Российская компания «ИрАэро» с 31 июля возобновит авиарейсы из Екатеринбурга в Баку.

Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Рейсы будут выполнять на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям - в 17:20, по средам – в 20:20. Прибытие в Баку в 19:20 и 22:20 соответственно. Указано местное время.

«Рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у свердловчан. По итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров», - подчеркивается в информации.

Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года.

Р.Ахмедов