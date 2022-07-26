Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

25.07 $/bbl +/- WTI 96.70 +2.00 Brent 105.15 +1.95

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 26.07.2022 12:16

«ИрАэро» запускает рейсы из Екатеринбурга в Баку

Российская компания «ИрАэро» с 31 июля возобновит авиарейсы из Екатеринбурга в Баку.

Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Рейсы будут выполнять на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям - в 17:20, по средам – в 20:20. Прибытие в Баку в 19:20 и 22:20 соответственно. Указано местное время.

«Рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у свердловчан. По итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров», - подчеркивается в информации.

Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕКАТЕРИНБУРГ, РЕЙСЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Обсуждается возобновление прямых рейсов из Екатеринбурга в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az